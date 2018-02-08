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Российские атлеты получили визовые приглашения от оргкомитета ЧМ
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Ласицкене, Лысенко и Сидорова получили визовые приглашения от оргкомитета зимнего ЧМ 

ТАСС 8 февраля 2018
Фото: ТАСС
Организаторы чемпионата мира по легкой атлетике в помещении, который пройдет с 1 по 4 марта в британском Бирмингеме, прислали приглашения для оформления въездной визы четырем российским спортсменам. Как сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева, документы пришли на Марию Ласицкене, Данила Лысенко, Анжелику Сидорову и Викторию Прокопенко.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Право стать участником зарубежных турниров в 2018 году получили уже 19 российских легкоатлетов.
"Пришли визовые приглашения для Марии Ласицкене, которая перед чемпионатом мира планирует выступить в британском Глазго, — заметила Юхарева. — Также могут приступать оформлять визы Прокопенко, Лысенко и Сидорова. Ждем со дня на день, что придет приглашение и толкателю ядра Александру Лесному".
ВФЛА во вторник направила в IAAF официальное письмо с просьбой ускорить рассмотрение заявок для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе для тех российских спортсменов, кто уже имеет выполненный норматив для участия в зимнем чемпионате мира в Бирмингеме. Среди них — Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Константин Шабанов (бег на 60 м/б), Александр Меньков (прыжки в длину), Максим Афонин (толкание ядра), Кристина Сивкова (бег на 60 м), Артем Примак (тройной прыжок, прыжок в длину), Александра Гуляева (бег на 800 м и 1500 м), Анна Крылова (тройной прыжок).
В письме уточняется, что процесс получения визы в Великобританию занимает долгое время, в этой связи ВФЛА просит рассмотреть заявки данных спортсменов в приоритетном порядке и в ближайшее время.
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