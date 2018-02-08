Российские атлеты получили визовые приглашения от оргкомитета ЧМ

Ласицкене, Лысенко и Сидорова получили визовые приглашения от оргкомитета зимнего ЧМ

"Пришли визовые приглашения для Марии Ласицкене, которая перед чемпионатом мира планирует выступить в британском Глазго, — заметила Юхарева. — Также могут приступать оформлять визы Прокопенко, Лысенко и Сидорова. Ждем со дня на день, что придет приглашение и толкателю ядра Александру Лесному". Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Право стать участником зарубежных турниров в 2018 году получили уже 19 российских легкоатлетов.

В письме уточняется, что процесс получения визы в Великобританию занимает долгое время, в этой связи ВФЛА просит рассмотреть заявки данных спортсменов в приоритетном порядке и в ближайшее время.