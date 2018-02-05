Огромный живот Исинбаевой ошеломил народ

Прославленная спортсменка Елена Исинбаева скоро родит второго ребенка. Легкоатлетка показала внушительный живот, который буквально ошеломил общественность.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Исинбаева опубликовала свежую фотографию. На снимке спортсменка позирует облаченная в простую белую футболку, облегающую большой живот, на фоне спортивных снарядов.

По всей видимости, Елена, несмотря на внушительный срок беременности, не бросает заниматься физическими нагрузками.

"Чем ближе рождение ребенка, тем чаще мне хочется ходить в зал. Такой вот эффект "гнездования" у меня", — написала Исинбаева. A post shared by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) on Feb 4, 2018 at 11:45am PST

Отметим, что разговоры о том, что Елена Исинбаева находится в интересном положении, велись уже давно. Спортсменка подробностей своей личной жизни не раскрывала, а фигуру прятала за свободного покроя нарядами. Лишь осенью Елена призналась, что ждет второго ребенка.

Напомним, Исинбаева воспитывает четырехлетнюю дочь Еву. В июне 2017 года наследница звезды легкой атлетики приняла участие в забеге на небольшой дистанции. Девочка восхитила присутствующих волей к победе и упорством.