Москвичи блестяще выступили на легкоатлетическом турнире

Московские спортсмены завоевали 28 медалей на легкоатлетическом турнире «Русская зима». Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.

В столице завершился 27-ой легкоатлетический турнир «Русская зима». По традиции в соревнованиях участвовали лучшие российские спортсмены, за победу в состязаниях боролись более 200 атлетов. Представители столицы завоевали одиннадцать золотых, семь серебряных и десять бронзовых медалей.

В рамках турнира прошли состязания и для самых маленьких спортсменов — от 2,5 до 10 лет — «Детская Русская зима», а также «Новые звезды „Русской зимы“, где состоялся мастер-класс экс-рекордсменки мира в беге на 400 метров с барьерами Татьяны Зеленцовой. Кроме того, состоялся детский командный турнир „Детская лёгкая атлетика“.

В этом году, как и в 2017, „Русская зима“ вошла в Зимний легкоатлетический тур Всероссийской федерации легкой атлетики.