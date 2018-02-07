Спортсмены из Троицка выступят на лыжных соревнованиях

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Спортсмены из Троицка выступят на ежегодных соревнованиях «Лыжня России». Об этом 6 февраля рассказали в администрации городского округа.

— Спортивный сезон в самом разгаре, и наши спортсмены уже показали неплохие результаты на домашних и выездных чемпионатах. Сейчас они начали активную подготовку к самому важному турниру — «Лыжне России». Известно, что честь городского округа будут отстаивать более 20 человек. Среди них есть и женщины, и мужчины, — рассказал начальник отдела физической культуры и спорта администрации Троицка Сергей Мискун.

Он добавил, что заявки на участие в соревнованиях еще принимаются.

Турнир «Лыжня России» пройдет 10 февраля в поселении Вороновское.