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Спортсмены из Троицка выступят на лыжных соревнованиях
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Спортсмены из Троицка выступят на лыжных соревнованиях 

Префектура ТиНАО города Москвы 7 февраля 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Спортсмены из Троицка выступят на ежегодных соревнованиях «Лыжня России». Об этом 6 февраля рассказали в администрации городского округа.
— Спортивный сезон в самом разгаре, и наши спортсмены уже показали неплохие результаты на домашних и выездных чемпионатах. Сейчас они начали активную подготовку к самому важному турниру — «Лыжне России». Известно, что честь городского округа будут отстаивать более 20 человек. Среди них есть и женщины, и мужчины, — рассказал начальник отдела физической культуры и спорта администрации Троицка Сергей Мискун.
Он добавил, что заявки на участие в соревнованиях еще принимаются.
Турнир «Лыжня России» пройдет 10 февраля в поселении Вороновское.
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