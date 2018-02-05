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Сотрудники WADA сорвали тренировку российских хоккеисток в Пхёнчхане
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Сотрудники WADA сорвали тренировку российских хоккеисток в Пхёнчхане 

Ридус 5 февраля 2018
На первую тренировку женской сборной России по хоккею в Пхёнчхане неожиданно ворвались сотрудники WADA и забрали с собой 16 спортсменок для сдачи допинг-проб, рассказал главный тренер команды Алексей Чистяков. В итоге тренировка была сорвана.
Вечернюю тренировку тоже пришлось отменить из-за слишком тяжелого перелета и задержки выдачи багажа спортсменок, приводит слова тренера «Русская планета».
Тем не менее, Чистяков выразил надежду на то, что несмотря на сложившуюся ситуацию, команда покажет свою полную боеспособность, поскольку спортсменки готовились к соревнованию два последних сезона.
Ранее сообщалось, что от участия в открытии Олимпиады-2018 отказались шесть российских сборных.
На Игры допущены всего 169 российских спортсменов, которые выступят под флагом МОК и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».
Из-за допингового скандала МОК отстранил от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года большинство ведущих российских спортсменов.
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