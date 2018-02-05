В Самаре состоялось первенство области по лёгкой атлетике среди молодёжи до 23-х лет

Более двухсот спортсменов боролись за призы и шанс попасть в сборную региона. Ирина Корниенко в лёгкой атлетике только полтора года и уже выиграла несколько областных соревнований. На тренировке прыгает 1, 4 м в высоту. На первенстве области взяла планку на 10 сантиметров выше и одержала победу. Однако, даже выиграв золотую медаль, девушка ставит перед собой более высокие цели: «Я бы хотела 55 прыгнуть. Я хочу прыгать выше, потому что сейчас я не очень довольна своим результатом, могла бы прыгнуть лучше».

В этот день во дворце спорта за призы боролись более 200 легкоатлетов. Среди них и мастера спорта в беге на 400 метров. Инна Пузик получила заслуженное звание совсем недавно — этой зимой в Оренбурге. «Долго шла к мастеру, и вот наконец-то для себя я установила, что я всё-таки могу. Я шла, стремилась и только тренировалась ради этого», — поделилась Инна. На первенстве региона она была безоговорочным фаворитом и подтвердила этот статус — была отобрана на всероссийские соревнования среди молодёжи. Остальным придётся нелегко: в областную сборную, как говорят в Федерации лёгкой атлетики, сейчас отбирается только 40% команды. Лидеры выступают на более статусных турнирах. Председатель Самарской городской федерации лёгкой атлетики Сергей Каргин отиетил: «У нас все сильнейшие юниоры сейчас уехали на первенство России в город Волгоград, и сильнейшие наши спортсмены выступают в данный момент. Вот вчера выступали в Москве на соревнованиях „Русская Зима“, вчера у нас только Александр Юрченко выиграл там тройной прыжок».

Первенство России среди молодёжи до 23-х лет пройдёт с 19 по 22 февраля в Санкт-Петербурге. А до этого лучшие молодые легкоатлеты региона выступят и на чемпионате России с 12 по 14 февраля.