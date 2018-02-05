В ФХР прокомментировали срыв тренировки женской сборной России по хоккею офицерами WADA 

Федерация хоккея России строго следит за выполнением всех правил WADA и регламента МОК во всех сборных нашей страны. «Сборная России в настоящий момент находится в корейском городе Каннын, где проходит плановую подготовку к олимпийскому турниру. В команде спокойная рабочая обстановка», — сообщили в пресс-службе национальной команды.
Ранее главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков сообщил о срыве тренировочного занятия в связи с прибытием допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).