В ФХР прокомментировали срыв тренировки женской сборной России по хоккею офицерами WADA 

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Ласицкене примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

CAS оправдал менеджера IAAF Гарнье по делу о сокрытии допинг-проб российских спортсменов

Легкоатлетка Чичерова может не вернуться в спорт после отбытия дисквалификации из-за допинга