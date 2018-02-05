Ещё
Забег в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх-2018 пройдет на Поклонной горе 10 февраля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Забег в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх-2018 пройдет на Поклонной горе 10 февраля 

Агентство «Москва» 5 февраля 2018
Об этом сообщает пресс-служба парка Победы.
«10 февраля в Москве в Парке Победы на Поклонной горе пройдет забег в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх. 10 февраля несколько сотен взрослых и детей рука об руку с известными спортсменами пробегут 500 м и 5 км в поддержку наших спортсменов в Пхенчхане», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в забеге примет участие олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, двукратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, призеры Олимпийских игр Олеся Зыкина (легкая атлетика), Юрий Яцев (водное поло), Станислава Комарова (плавание), Мария Пасека (спортивная гимнастика), Седа Тутхалян (спортивная гимнастика), многократная чемпионка мира по синхронному плаванию Дарья Вакурова, мастер спорта России по боевому самбо Ринат Фахретдинов и другие.
Исполком МОК 5 декабря 2017 г. отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за неоднократных нарушений антидопинговых правил. При этом МОК разрешил «чистым» российским спортсменам принять участие в играх под олимпийским флагом и без исполнения государственного гимна.
Агентство «Москва»: последние новости
Минспорт России: Размеры премий тренерам чемпионов и призеров Олимпиады-2018 не превысят 8 млн руб. Общегородская система мониторинга на транспорте создана в ситуационном центре ЦОДД АТОР: Отстранение сборной России от Олимпиады-2018 не отразится на турпотоке в Южную Корею
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение