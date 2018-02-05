Забег в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх-2018 пройдет на Поклонной горе 10 февраля 

Об этом сообщает пресс-служба парка Победы.
«10 февраля в Москве в Парке Победы на Поклонной горе пройдет забег в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх. 10 февраля несколько сотен взрослых и детей рука об руку с известными спортсменами пробегут 500 м и 5 км в поддержку наших спортсменов в Пхенчхане», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в забеге примет участие олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, двукратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, призеры Олимпийских игр Олеся Зыкина (легкая атлетика), Юрий Яцев (водное поло), Станислава Комарова (плавание), Мария Пасека (спортивная гимнастика), Седа Тутхалян (спортивная гимнастика), многократная чемпионка мира по синхронному плаванию Дарья Вакурова, мастер спорта России по боевому самбо Ринат Фахретдинов и другие.
Исполком МОК 5 декабря 2017 г. отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за неоднократных нарушений антидопинговых правил. При этом МОК разрешил «чистым» российским спортсменам принять участие в играх под олимпийским флагом и без исполнения государственного гимна.