Забег в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх-2018 пройдет на Поклонной горе 10 февраля

Об этом сообщает пресс-служба парка Победы.

«10 февраля в Москве в Парке Победы на Поклонной горе пройдет забег в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх. 10 февраля несколько сотен взрослых и детей рука об руку с известными спортсменами пробегут 500 м и 5 км в поддержку наших спортсменов в Пхенчхане», — сказали в пресс-службе.

Исполком МОК 5 декабря 2017 г. отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за неоднократных нарушений антидопинговых правил. При этом МОК разрешил «чистым» российским спортсменам принять участие в играх под олимпийским флагом и без исполнения государственного гимна.