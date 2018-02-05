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На Поклонной горе пройдет забег в поддержку российских спортсменов
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На Поклонной горе пройдет забег в поддержку российских спортсменов 

Обручевский меридиан 5 февраля 2018
Фото: Обручевский меридиан
10 февраля несколько сотен взрослых и детей пробегут 500 м и 5 км в поддержку российских спортсменов в Пхенчхане.
В забеге примет участие олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Татьяна Логунова, двукратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, призеры Олимпийских игр Олеся Зыкина (легкая атлетика), Юрий Яцев (водное поло), Станислава Комарова (плавание), Мария Пасека (спортивная гимнастика), Седа Тутхалян (спортивная гимнастика), многократная чемпионка мира по синхронному плаванию Дарья Вакурова, мастер спорта России по боевому самбо Ринат Фахретдинов и другие.
Напомним, исполком МОК 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за неоднократных нарушений антидопинговых правил. При этом МОК разрешил «чистым» российским спортсменам принять участие в играх под олимпийским флагом и без исполнения государственного гимна.
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