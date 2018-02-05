На Поклонной горе пройдет забег в поддержку российских спортсменов

10 февраля несколько сотен взрослых и детей пробегут 500 м и 5 км в поддержку российских спортсменов в Пхенчхане.

Напомним, исполком МОК 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за неоднократных нарушений антидопинговых правил. При этом МОК разрешил «чистым» российским спортсменам принять участие в играх под олимпийским флагом и без исполнения государственного гимна.