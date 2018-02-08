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Шубенкова наградили орденом
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Шубенков удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»? 

АиФ — Алтай 8 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Да, действительно, Сергей Шубенков удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», соответствующий указ президента России Владимира Путина был подписан 1 февраля и опубликован на сайте правовой информации. Помимо самого Сергея Шубенкова, почётной награды удостоен и тренер спортсмена Сергей Клевцов. Как говорится в основании — «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».
А, ведь, эту пару есть за что наградить. Несмотря на то, что Шубенкова не пустили на последнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, он продолжил тренироваться и в 2017-м, хоть и не защитил титул чемпиона мира в барьерном беге на 110 метров, но стал серебряным призёром первенства планеты. Помимо этого, он выиграл финал престижного турнира «Бриллиантовая лига». По итогам прошлого года Сергей был признан лучшим легкоатлетом страны. Ну, а тот факт, что он по-прежнему является единственным спринтером в истории советский и постсоветской мужской лёгкой атлетики, который выиграл чемпионат мира в беге с барьерами, никто не отменял. Его рекорд России в этой дисциплине — 12,98 секунды до сих пор не побит, и навряд ли это произойдёт в ближайшее время, если не сказать больше — в ближайшие годы.
Кстати, также по итогам прошлого года Сергея Шубенкова назвали лучшим спортсменом Алтайского края и вручили ему очередную награду «Ода» — Олимпийская доблесть Алтая.
Нельзя умолять и работу наставника легкоатлета Сергея Клевцова. Именно он привёл спортсмена к победам на чемпионатах Европы в 2012-м и в 2014 годах, к мировому первенству в 2015-м. Он был с ним все эти годы, когда доступ к международным турнирам был открыт и когда закрыт. За это его удостоили звания «Заслуженный тренер России».
АиФ — Алтай: последние новости
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