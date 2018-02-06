Тест: Сможешь ли ты понять, когда автомобиль просит о помощи?

Прежде, чем испустить дух, автомобиль наверняка подаст ряд сигналов о помощи. Проверьте себя, хорошо ли вы разбираетесь в признаках характерных неисправностей.