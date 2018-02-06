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Валери Фурнерон: «Дисквалификация россиян — большое горе, но это было необходимо»
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Валери Фурнерон: «Дисквалификация россиян — большое горе, но это было необходимо» 

Спорт-Экспресс 6 февраля 2018
Глава комиссии МОК по допуску спортсменов Валери Фурнерон подчеркнула, что ее миссия — стоять на защите чистых спортсменов. По ее словам, дисквалификация россиян была необходимой для укрепления борьбы с допингом.
— Я страстно люблю спорт и всегда его любила, — сказала в ходе 132-й сессии МОК Фурнерон. — Я защищаю нравственность в спорте и защищаю чистых спортсменов — лично и публично. Я считаю эту ситуацию (дисквалификацию российских спортсменов. — Прим. «СЭ») большим горем, но это нужно было сделать, чтобы усилить борьбу с допингом.
Какие еще гадости МОК сделает для России? Заседание LIVE
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