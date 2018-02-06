Глава МОК попросил не сравнивать организацию с коммерческими лигами США

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация не нацелена на получение прибыли.

"Мы общественная, а не коммерческая организация. Все наши доходы мы тратим на проведение Олимпийских игр, на поддержку национальных олимпийских комитетов, на защиту чистоты наших турниров, на возможность дать молодым людям доступ к спорту", — приводит слова Баха ТАСС

"Для этого у нас должна быть модель финансирования солидарности, чтобы мы поддержали все 206 национальных комитетов. А это игнорируется, нас воспринимают не как общественную, а как коммерческую организацию. Нам не хотелось бы, чтобы к нам относились как к профессиональной лиге в США, которая нацелена на получение прибыли", — сказал глава МОК.