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Шведский журналист: «Данные норвежцев указывают на организованную систему допинга, а в России существовала государственная допинг-система»
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Шведский журналист: «Данные норвежцев указывают на организованную систему допинга, а в России существовала государственная допинг-система» 

Спорт-Экспресс 6 февраля 2018
Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс уверен в том, что в Норвегии спортсмены регулярно принимают допинг. Он подчеркнул, что это происходит под контролем национальной федерации.
— Есть несколько шведских спортсменов, у которых обнаружены аномальные показатели крови, — цитирует Expressen Свенса. — Нельзя говорить об организованной системе применения допинга у нас в стране. Данные норвежских спортсменов указывают на организованную систему допинга. Это происходит под контролем национальной федерации. В России вообще существовала государственная допинг-система. В Швеции же такого нет.
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