В Швеции обвинили норвежских лыжников в употреблении допинга

Шведский журналист телеканала SVT Хассе Свенс рассказал о существовании системы поддержки допинга в Норвегии. Также он подчеркнул, что ранее в России была организована государственная допинг-система, сообщает RT.

"Есть лишь несколько шведских спортсменов, у которых обнаружены аномальные показатели крови, поэтому нельзя говорить об организованной системе применения допинга в нашей стране. Данные норвежских спортсменов указывают на организованную систему допинга под контролем национальной федерации, а в России существовала государственная допинг-система. В Швеции такого нет", — цитирует Свенса Expressen.

Ранее результаты образцов крови многих лыжников, принимавших участия в соревнованиях с 2001 по 2010 года, вызвали подозрения у антидопинговых экспертов.