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В Швеции обвинили норвежских лыжников в употреблении допинга
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В Швеции обвинили норвежских лыжников в употреблении допинга 

Газета.Ru 6 февраля 2018
Шведский журналист телеканала SVT Хассе Свенс рассказал о существовании системы поддержки допинга в Норвегии. Также он подчеркнул, что ранее в России была организована государственная допинг-система, сообщает RT.
"Есть лишь несколько шведских спортсменов, у которых обнаружены аномальные показатели крови, поэтому нельзя говорить об организованной системе применения допинга в нашей стране. Данные норвежских спортсменов указывают на организованную систему допинга под контролем национальной федерации, а в России существовала государственная допинг-система. В Швеции такого нет", — цитирует Свенса Expressen.
Ранее результаты образцов крови многих лыжников, принимавших участия в соревнованиях с 2001 по 2010 года, вызвали подозрения у антидопинговых экспертов.
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