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Самарская легкоатлетка Анастасия Николаева стала серебряным призером «Русской зимы»
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Самарская легкоатлетка Анастасия Николаева стала серебряным призером «Русской зимы» 

Волга Ньюс 6 февраля 2018
В беге на 60 метров с барьерами самарская спортсменка Анастасия Николаева завоевала серебро. Ее результат — 8,26 секунды, сообщает министерство спорта Самарской области.
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