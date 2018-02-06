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Тест: Сколько лет вашему телу?
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Тест: Сколько лет вашему телу? 

Ридус 6 февраля 2018
Люди во всём мире стремятся выглядят моложе своих лет. У некоторых это получается просто отлично. Наверняка вы не раз встречали моложавых сексуальных бабушек и импозантных дедушек с кубиками пресса. Продлить молодость эффективнее всего помогает спорт и косметология.
А давайте узнаем, соответствует ли ваш возраст состоянию вашего тела? Ответьте на 7 простых вопросов, а мы расскажем не пора ли вам задуматься о более активном и здоровом образе жизни. Обязательно поделитесь тестом с друзьями, а своими результатами — в комментариях!
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