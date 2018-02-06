Тест: Сколько лет вашему телу?

Люди во всём мире стремятся выглядят моложе своих лет. У некоторых это получается просто отлично. Наверняка вы не раз встречали моложавых сексуальных бабушек и импозантных дедушек с кубиками пресса. Продлить молодость эффективнее всего помогает спорт и косметология.

А давайте узнаем, соответствует ли ваш возраст состоянию вашего тела? Ответьте на 7 простых вопросов, а мы расскажем не пора ли вам задуматься о более активном и здоровом образе жизни. Обязательно поделитесь тестом с друзьями, а своими результатами — в комментариях!

(function (d, s, id) {var js, fjs=d.getElementsByTagName (s) [0];if (d.getElementById (id)) return;js=d.createElement (s);js.id=id;js.src='//embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'playbuzz-sdk'));