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Воспитанник спортшколы «Москвич» в Текстильщиках стал лидером первенства России по легкой атлетике
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Воспитанник спортшколы «Москвич» в Текстильщиках стал лидером первенства России по легкой атлетике 

Управа района Текстильщики 6 февраля 2018
Фото: Управа района Текстильщики
Представитель спортивной школы олимпийского резерва «Москвич», которая расположена в Текстильщиках, получил золото на первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек. Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта ЮВАО.
«В составе сборной команды Москвы в эстафете 4×400 метров среди юношей Артем Берендяев из спортивной школы «Москвич» занял первое место. Поздравляем спортсмена и его тренера с успешным выступлением», — сказано в источнике.
Добавим, что соревнования проходили в Новочебоксарске в конце января. (мю)
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