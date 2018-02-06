Воспитанник спортшколы «Москвич» в Текстильщиках стал лидером первенства России по легкой атлетике

Представитель спортивной школы олимпийского резерва «Москвич», которая расположена в Текстильщиках, получил золото на первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек. Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта ЮВАО.

«В составе сборной команды Москвы в эстафете 4×400 метров среди юношей Артем Берендяев из спортивной школы «Москвич» занял первое место. Поздравляем спортсмена и его тренера с успешным выступлением», — сказано в источнике.

Добавим, что соревнования проходили в Новочебоксарске в конце января. (мю)