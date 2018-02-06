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WADA намерена еще раз изучить доклад Макларена
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WADA намерена еще раз изучить доклад Макларена 

360tv.ru 6 февраля 2018
Фото: 360tv.ru
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) более подробно еще раз изучит доклад Ричарда Макларена о нарушениях антидопинговых правил в России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐релиз организации.
В частности, представители WADA отметили, что необходимо, чтобы все российские спортсмены, команды и должностные лица, кто был замешан в  допинг-скандале
были наказаны.
По этой причине мы призываем к прозрачному и всестороннему изучению того, как составлялся доклад Макларена о допинговом заговоре в России. Мы приветствуем подробное обсуждение этой темы на следующем заседании Совета учредителей WADA
— сообщение агентства.
6 февраля сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали первую тренировку женской сборной России по хоккею. Перед разминкой офицеры забрали 16 спортсменок для сдачи допинг‐проб.
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