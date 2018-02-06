WADA намерена еще раз изучить доклад Макларена

В частности, представители WADA отметили, что необходимо, чтобы все российские спортсмены, команды и должностные лица, кто был замешан в допинг-скандале

были наказаны.

По этой причине мы призываем к прозрачному и всестороннему изучению того, как составлялся доклад Макларена о допинговом заговоре в России. Мы приветствуем подробное обсуждение этой темы на следующем заседании Совета учредителей WADA

— сообщение агентства.

6 февраля сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали первую тренировку женской сборной России по хоккею. Перед разминкой офицеры забрали 16 спортсменок для сдачи допинг‐проб.