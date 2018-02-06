Ласицкене победила на своем первом международном старте в 2018 году

Ласицкене, в январе получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе в 2018 году, заняла первое место с результатом 2 метра 2 сантиметра, одержав 33-ю победу подряд.

Второй в Словакии стала Леверн Спенсер из Сент-Люсии (1,94), третье место поделили Алессия Трост (1,91) из Италии и Михаэла Груба (1,91) из Чехии.

Следующим стартом для Ласицкене станет этап Мирового тура IAAF, который пройдет 8 февраля в Мадриде.

Напомним, что Ласицкене является обладательницей лучшего результата сезона в мире — 2,04 м.

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