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Ласицкене победила на своем первом международном старте в 2018 году
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Ласицкене победила на своем первом международном старте в 2018 году 

Советский спорт 6 февраля 2018
Ласицкене, в январе получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе в 2018 году, заняла первое место с результатом 2 метра 2 сантиметра, одержав 33-ю победу подряд.
Второй в Словакии стала Леверн Спенсер из Сент-Люсии (1,94), третье место поделили Алессия Трост (1,91) из Италии и Михаэла Груба (1,91) из Чехии.
Следующим стартом для Ласицкене станет этап Мирового тура IAAF, который пройдет 8 февраля в Мадриде.
Напомним, что Ласицкене является обладательницей лучшего результата сезона в мире — 2,04 м.
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