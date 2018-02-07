Запрещённые WADA препараты будут храниться в лаборатории МГУ

Препараты, включённые в запрещённый список международного стандарта Всемирного антидопингового агентства (WADA) и содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, теперь будут храниться в антидопинговой лаборатории МГУ . Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 7 февраля.

До этого препараты хранились в лабораториях, аккредитованных WADA.

Ранее МГУ начал принимать на работу сотрудников антидопингового центра Минспорта, который в ноябре 2017 года был передан в ведение университета. Ожидается, что в полной мере лаборатория заработает в мае 2018 года.

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