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Запрещённые WADA препараты будут храниться в лаборатории МГУ
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Запрещённые WADA препараты будут храниться в лаборатории МГУ 

Парламентская газета 7 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Препараты, включённые в запрещённый список международного стандарта Всемирного антидопингового агентства (WADA) и содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, теперь будут храниться в антидопинговой лаборатории МГУ. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 7 февраля.
До этого препараты хранились в лабораториях, аккредитованных WADA.
Ранее МГУ начал принимать на работу сотрудников антидопингового центра Минспорта, который в ноябре 2017 года был передан в ведение университета. Ожидается, что в полной мере лаборатория заработает в мае 2018 года.
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