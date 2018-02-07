Французский эксперт по борьбе с допингом: «Коллективное наказание россиян противоречит законодательству»

Французский эксперт по борьбе с допингом, президент Ассоциации спортсменов за прозрачность Пьер Салле раскритиковал решение МОК не пустить на Олимпийские игры-2018 ряд спортсменов из России. По его словам, все допинговые дела нужно рассматривать индивидуально, а не коллективно.