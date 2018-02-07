Ещё
Французский эксперт по борьбе с допингом: «Коллективное наказание россиян противоречит законодательству»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Французский эксперт по борьбе с допингом: «Коллективное наказание россиян противоречит законодательству» 

Спорт-Экспресс 7 февраля 2018
Французский эксперт по борьбе с допингом, президент Ассоциации спортсменов за прозрачность Пьер Салле раскритиковал решение МОК не пустить на Олимпийские игры-2018 ряд спортсменов из России. По его словам, все допинговые дела нужно рассматривать индивидуально, а не коллективно.
— Правосудие в борьбе с допингом основано на принципе индивидуальности, — цитирует Sputnik France Салле. — Коллективные санкции плохо разработаны, поэтому каждый случай следует рассматривать отдельно. Я считаю, что решение о санкциях против ряда российских спортсменов противоречит законодательству. Их отмена является разумной, поскольку эти решения были незаконными с самого начала.
Спорт-Экспресс: последние новости
Гендиректор РУСАДА примет участие в симпозиуме ВАДА Сергей Шубенков: "Паунд – главный идеолог антироссийских санкций в спорте" Российский велогонщик дисквалифицирован на четыре года за допинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Касаткина вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение