Чен назвала насмешкой над МОК ввоз норвежцами препаратов от астмы на Олимпиаду

Ввоз норвежской сборной более 6 тыс. доз препаратов от астмы на Олимпиаду в Пхенчхане является насмешкой над МОК, [сказала] (https://rns.online/opinions/O-chem-govorit-massovii-vvoz-preparatov-ot-astmi-na-Olimpiadu-v-Phenchhane-2018-02-07/) RNS чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен

«Это насмешка над всем МОК, который больше всех кричит про допинг и пускает на Олимпиаду людей с таким количеством запрещенных препаратов. Все лекарства от астмы в спорте запрещены, а норвежцы уже очень много лет имеют какой-то странный допуск к этим лекарствам. Это говорит о том, что им разрешено применять допинг — то, чего нельзя делать другим», — сказала Чен.

По словам Чен, ранее российским биатлонистам ранее отказывали в получении допуска к употреблению подобных препаратов в качестве терапевтического исключения. «Сказали, что если у них есть такие проблемы, то спортсменам надо либо прекратить заниматься спортом, либо выступать в Паралимпиаде», — добавила она.

О том, что сборная Норвегии привезла на Олимпиаду 6 тыс. доз препаратов против астмы, ранее сообщила Норвежская телевещательная корпорация (NRK).