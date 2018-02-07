Олимпийский чемпион: Альтернативные состязания нужны нам для будущих побед

Для российских конькобежцев и шорт-трекистов, не допущенных на Олимпиаду-2018, будут организованы альтернативные соревнования. Турнир пройдёт в Коломне и Санкт-Петербурге в феврале, передают «РИА Новости»

Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, исполнительный директор Союза конькобежцев России Лидия Скобликова в эфире НСН отметила, что подобная практика пойдёт на пользу не только отстранённым спортсменам, но и тренерам.

«Наверное, если Федерация устраивает эти соревнования, вероятно, это согласовано с тренерами, потому что они тоже здесь, все наши ведущие тренеры сборной, их тоже не допускают до Олимпийских игр. Ведь дальше тоже будет продолжаться первенство мира, различные соревнования международные, и ребята должны поддерживать форму спортивную.

Я с удовольствием приму участие в мероприятиях, направленных на поддержку соревнований. Понимаете, Олимпиада раз в четыре года — да, это очень ответственно, — но на этом жизнь не кончается. Многим спортсменам надо поддерживать спортивную форму. Может быть, это будет и лучше» — подчеркнула она.