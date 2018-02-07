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Олимпийский чемпион: Альтернативные состязания нужны нам для будущих побед
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Олимпийский чемпион: Альтернативные состязания нужны нам для будущих побед 

Национальная Служба Новостей 7 февраля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Для российских конькобежцев и шорт-трекистов, не допущенных на Олимпиаду-2018, будут организованы альтернативные соревнования. Турнир пройдёт в Коломне и Санкт-Петербурге в феврале, передают «РИА Новости».
Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, исполнительный директор Союза конькобежцев России Лидия Скобликова в эфире НСН отметила, что подобная практика пойдёт на пользу не только отстранённым спортсменам, но и тренерам.
«Наверное, если Федерация устраивает эти соревнования, вероятно, это согласовано с тренерами, потому что они тоже здесь, все наши ведущие тренеры сборной, их тоже не допускают до Олимпийских игр. Ведь дальше тоже будет продолжаться первенство мира, различные соревнования международные, и ребята должны поддерживать форму спортивную.
Я с удовольствием приму участие в мероприятиях, направленных на поддержку соревнований. Понимаете, Олимпиада раз в четыре года — да, это очень ответственно, — но на этом жизнь не кончается. Многим спортсменам надо поддерживать спортивную форму. Может быть, это будет и лучше» — подчеркнула она.
Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что для всех спортсменов, которые не были приглашены на Олимпиаду в Пхенчхане, будет организован ряд специальных турниров на родине, куда будут приглашены и иностранцы. Такие соревнования уже проводились в 2016 году после недопуска российских паралимпийцев на летние Игры в Рио-де-Жанейро. Для российских легкоатлетов из-за отстранения всей Федерации легкой атлетики, в Москве был проведён турнир «Звёзды-2016».
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