Двукратный чемпион Европы в эстафете бегун Левайн временно отстранен от соревнований

Британский бегун на спринтерские дистанции Найджел Левайн временно отстранен от соревнований Британским антидопинговым агентством (UKAD). Об этом сообщает "Би-би-си".

В декабре 2017 года стало известно, что в его допинг-пробе обнаружен запрещенный препарат кленбутерол.

Спортсмен пропустил сезон в прошлом году из-за травм, полученных в аварии. Инцидент произошел в январе 2017 года в испанском Тенерифе — Левайн вместе с партнером по сборной Джеймсом Эллингтоном на своих мотоциклах столкнулись с автомобилем.

Левайн выигрывал чемпионат Европы по легкой атлетике в эстафете 4х400 метров в 2013 году (в помещении) и 2014 году, а также дважды принимал участие в Олимпийских играх (2012, 2016).