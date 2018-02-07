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Левайн временно отстранен от соревнований
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Двукратный чемпион Европы в эстафете бегун Левайн временно отстранен от соревнований 

ТАСС 7 февраля 2018
Фото: EPA
Британский бегун на спринтерские дистанции Найджел Левайн временно отстранен от соревнований Британским антидопинговым агентством (UKAD). Об этом сообщает "Би-би-си".
В декабре 2017 года стало известно, что в его допинг-пробе обнаружен запрещенный препарат кленбутерол.
Спортсмен пропустил сезон в прошлом году из-за травм, полученных в аварии. Инцидент произошел в январе 2017 года в испанском Тенерифе — Левайн вместе с партнером по сборной Джеймсом Эллингтоном на своих мотоциклах столкнулись с автомобилем.
Левайн выигрывал чемпионат Европы по легкой атлетике в эстафете 4х400 метров в 2013 году (в помещении) и 2014 году, а также дважды принимал участие в Олимпийских играх (2012, 2016).
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