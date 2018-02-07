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Глава ЕАА ждёт новых допинг-скандалов в лёгкой атлетике в ближайшие годы
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Глава ЕАА ждёт новых допинг-скандалов в лёгкой атлетике в ближайшие годы 

RT на русском 7 февраля 2018
Глава Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен Арне Хансен признался, что в ближайшие годы можно ожидать новые допинг-скандалы в виде спорта. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз ЕАА.
Он отметил, что, несмотря на то что в последнее время в СМИ не было большого количества новостей о допинге в лёгкой атлетике, предстоящие годы принесут новые скандалы, так как достигаются успехи по очистке вида спорта от допинга.
Хансен заявил, что со своей стороны организация будет оставаться бдительной и продолжит политику «нулевой терпимости», высказываясь при необходимости и просвещая спортсменов и их окружения о её ценности.
Ранее сообщалось, что британский легкоатлет отстранён от соревнований из-за допинга.
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