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Кириченко назвал фаворита в паре «Спартак» — «Атлетик»
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Кириченко назвал фаворита в паре «Спартак» — «Атлетик» 

Soccer News 7 февраля 2018
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко назвал фаворита в паре 1/16 финала Лиги Европы московского "Спартака" и «Атлетика» из Бильбао.
"О раскладе в этой игровой паре говорить сложно. «Атлетик» много я не видел. Но «Спартак» — такая команда, которая, с одной стороны, способна обыграть очень сильного соперника, когда поймает кураж, и, с другой стороны, порой не добивается результата там, где должен его добиваться…
Предсказать тут что-то трудно. То есть тут как у них пойдет. Понятно, что испанская команда — на ходу, там чемпионат в разгаре. В этом, конечно, преимущество соперника «Спартака». И, наверное, «Атлетик» в какой-то мере будет фаворитом пары", — цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.
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