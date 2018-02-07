Кириченко назвал фаворита в паре «Спартак» — «Атлетик»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Кириченко назвал фаворита в паре 1/16 финала Лиги Европы московского "Спартака" и «Атлетика» из Бильбао.

"О раскладе в этой игровой паре говорить сложно. «Атлетик» много я не видел. Но «Спартак» — такая команда, которая, с одной стороны, способна обыграть очень сильного соперника, когда поймает кураж, и, с другой стороны, порой не добивается результата там, где должен его добиваться…

Предсказать тут что-то трудно. То есть тут как у них пойдет. Понятно, что испанская команда — на ходу, там чемпионат в разгаре. В этом, конечно, преимущество соперника «Спартака». И, наверное, «Атлетик» в какой-то мере будет фаворитом пары", — цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.