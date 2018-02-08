Норвегия привезла на ОИ 6 тысяч ампул лекарства

Норвежские спортсмены привезут на Олимпиаду 6 тысяч препаратов против астмы. Это вообще законно?

Национальный олимпийский комитет Норвегии отправил в Пхенчхан‐2018 более шести тысяч доз препаратов против астмы, сообщает издание NRK. «360» разбирался, может ли спортсменам грозить наказание из‐за такого количества лекарств.

Норвежцы взяли на соревнования 1,8 тысячи доз симбикорта, по 1,2 тысячи доз атровента, альвеско и айромира, а также 360 доз вентолина. Кроме того, спортсмены будут использовать пульмикорт. В общей сложности норвежская сборная привезла более шести тысяч доз препаратов от астмы.

Издание оценило количество лекарств у других сборных: Финляндия и Швеция взяли на Олимпиаду по 10 ингаляторов, что сравнимо с 600 дозами.

В состав некоторых лекарств против астмы входит вещество сальбутамол. В том числе он содержится в вентолине. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешает спортсменам принимать сальбутамол, но не более 1,6 тысячи микрограмм в сутки.

В январе 2015 года в допинг-пробах норвежского лыжника Мартина Сундбю обнаружили повышенную концентрацию сальбутамола. Летом 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес обвинительный приговор в отношении спортсмена. Он был лишен титулов победителя «Тур де Ски» и общего зачета сезона 2014/2015, а также дисквалифицирован на два месяца.

Само по себе большое количество доз не должно быть основанием для подозрений, считает главный врач клиники интенсивной терапии АО «Врачи» Евгений Ковалев . «Сальбутамол может быть взят для тренера или еще кого-то — здесь нет правовой подоплеки. Другой вопрос, что есть такой слух, что норвежская сборная имеет несколько больше астматиков на долю населения, чем все другие страны мира вместе взятые», — сказал он «360».

В Норвегии действительно чаще болеют холодовой бронхиальной астмой, подчеркнул Ковалев. По его мнению, доказать, что спортсмены употребили сальбутамола больше положенного, может быть сложно.

Ходят слухи, что норвежские специалисты разработали особую схему впрыскивания, когда концентрация не увеличивается, а анаболический эффект есть. Естественно, это гуляет на уровне информационного вброса в врачебной среде, никто не будет об этом открыто говорить — Евгений Ковалев.

Спортивный юрист Артем Пацев также заявил «360», что объемы ввезенных препараторов еще не являются поводом для обвинений. В норвежской сборной может быть большое количество спортсменов, имеющих терапевтическое исключение — разрешение на употребление препаратов из запрещенного списка WADA.

«То, что люди привезли дозы и ингаляторы, не значит, что все они будут использованы. Они сами лучше всех знают, сколько спортсменов у них имеют терапевтические исключения. Может у них вся команда, не только лыжники, но и биатлонисты, и другие, имеют исключения», — сказал Пацев.