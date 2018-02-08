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WADA ждет от CAS мотивировочную часть по делам оправданных россиян
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WADA ждет от CAS мотивировочную часть по делам оправданных россиян 

Газета.Ru 8 февраля 2018
Фото: Reuters
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что организация ждет от Спортивного арбитражного суда (CAS) мотивировочную часть решения о полном или частичном оправдании 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом от участия в Играх.
"Видимо, мотивировочная часть решения будет опубликована только в конце февраля", — приводит слова Ниггли ТАСС.
"Что касается моего мнения, то нет никаких сомнений по поводу выводов трех комиссий", — добавил глава WADA Крейг Риди.
Ранее CAS зарегистрировал две коллективные апелляции россиян на решение МОК.
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