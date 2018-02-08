Fancy Bears: Глава WADA нанят Канадой для устранения российской сборной

Знаменитая российская группа киберпреступников Fancy Bears поделилась информацией, согласно которой Ричард Макларен , глава WADA , выполнял заказ правительства Канады. Причиной всему стало огромное желание Канады занимать первые места.

Как утверждается на сайте Fancy Bears, задачей Канады было устранить одного из своих главных конкурентов на Олимпийских играх — Россию. Таким образом был нанят Макларен, который должен был добиться исключения россиян из списков соревнующихся, прикрываясь борьбой с допингом.

Результатом усилий главы WADA стало отстранение России от участия в Олимпийских играх 2018 года из-за поднявшегося скандала с допингом.

Напомним, что вчера мы писали о том, что Fancy Bears атаковали военно-промышленные компании США. Также в начале года эта группа раскрыла данные об употреблении допинга в мировом спорте.