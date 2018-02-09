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Отстранённые атлеты из РФ окончательно лишились шансов поехать на ОИ-2018
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Отстранённые атлеты из РФ окончательно лишились шансов поехать на ОИ-2018 

Говорит Москва 9 февраля 2018
Фото: Говорит Москва
При этом судебная инстанция отказалась считать своё решение «санкциями». Ранее стало известно, что 15 оправданных арбитражем российских спортсменов не примут участия в играх из-за соответствующего решения Международного олимпийского комитета.
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