Отстранённые атлеты из РФ окончательно лишились шансов поехать на ОИ-2018

При этом судебная инстанция отказалась считать своё решение «санкциями». Ранее стало известно, что 15 оправданных арбитражем российских спортсменов не примут участия в играх из-за соответствующего решения Международного олимпийского комитета.