Российские фанаты устроили световое шоу у штаб-квартиры WADA

Болельщики сборной России устроили световое шоу перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале и устроили световое шоу. Видео опубликовано на YouTube.

Фанаты направили на фасад здания, которое находится напротив штаб-квартиры сообщение: «Единственный допинг, который принимают наши спортсмены, — любовь и поддержка своего народа. Русские идут!». Изображение было выполнено в стилистике российского триколора.