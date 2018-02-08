Российские фанаты устроили световое шоу у штаб-квартиры WADA 

Болельщики сборной России устроили световое шоу перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале и устроили световое шоу. Видео опубликовано на YouTube.
Фанаты направили на фасад здания, которое находится напротив штаб-квартиры сообщение: «Единственный допинг, который принимают наши спортсмены, — любовь и поддержка своего народа. Русские идут!». Изображение было выполнено в стилистике российского триколора.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о подробностях проведения альтернативных соревнований для недопущеных на Олимпиаду российских спортсменов.