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Российские фанаты устроили световое шоу у штаб-квартиры WADA
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Российские фанаты устроили световое шоу у штаб-квартиры WADA 

Газета.Ru 8 февраля 2018
Фото: Reuters
Болельщики сборной России устроили световое шоу перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале и устроили световое шоу. Видео опубликовано на YouTube.
Фанаты направили на фасад здания, которое находится напротив штаб-квартиры сообщение: «Единственный допинг, который принимают наши спортсмены, — любовь и поддержка своего народа. Русские идут!». Изображение было выполнено в стилистике российского триколора.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о подробностях проведения альтернативных соревнований для недопущеных на Олимпиаду российских спортсменов.
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