Легкоатлетический турнир «Русская зима» прошел в манеже ЦСКА

В манеже ЦСКА на Ленинградском проспекте 3 и 4 февраля прошел 27-й легкоатлетический турнир «Русская зима». Традиционно в соревнованиях приняли участие лучшие российские спортсмены.

В этом году легкоатлетический турнир «Русская зима» стал девятым этапом зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики. За победу в состязаниях боролись более 200 атлетов. Представители столицы завоевали одиннадцать золотых, семь серебряных и десять бронзовых медалей. В рамках турнира прошли состязания для самых маленьких спортсменов — от 2,5 до 10 лет — «Детская Русская зима», а также «Новые звезды „Русской зимы“, где состоялся мастер-класс экс-рекордсменки мира в беге на 400 метров с барьерами Татьяны Зеленцовой. Кроме того, в манеже ЦСКА прошел детский командный турнир „Детская легкая атлетика“.

Соревнования в рамках „Русской зимы“ в секторе прыжка с шестом проходили одновременно у мужчин и женщин. Лучшей среди женщин стала чемпионка Европы-2014 — москвичка Анжелика Сидорова , которой удалось установить рекорд соревнований — 4,86 м. Кроме того, этот результат для Анжелики стал лучшим в сезоне. Сидорова имеет допуск ИААФ для участия в международных стартах в нейтральном статусе, в ее активе также уже есть выполненный норматив.

»Рада результату, — сказала после окончания соревнований в своем секторе Анжелика Сидорова. — Стоит отметить, что мне помогло то, что мы соревновались одновременно с мужчинами. Это был интересный формат. Он дал мне большее время между попытками, что позволяло мне больше отдыхать». Второе и третье место в женских прыжках с шестом заняли также представительницы Москвы — Ангелина Краснова и Татьяна Швыдкина, которым покорилась планка, установленная на высоте 4,55 метра.

Что касается других москвичей, то у женщин в беге на 60 метров победительницей стала Кристина Сивкова

Мария Аглицкая выиграла забег на 60 метров с барьерами. Победу на четырехсотке одержала Екатерина Реньжина . В финале на дистанции 1500 метров первой к финишу пришла Елена Коробкина

Серебряные медали получили Александра Гуляева в беге на 1500 метров, Екатерина Кропивко в прыжке в длину, Ангелина Краснова в прыжке с шестом. Третьи места на соревнованиях заняли Юлия Кузнецова в забеге на 400 метров, Санта Тхакур в беге на 800 метров и Елена Машинистова в прыжке в длину.

Среди мужчин триумфаторами 27-го турнира «Русская зима» стали Филипп Шабанов в беге на 60 метров с барьерами, Константин Холмогоров в беге на 800 метров и Максим Афонин в толкании ядра. Владимир Никитин занял второе место в беге на одну милю.

Максим Юнякин стал обладателем серебряной награды в прыжке в длину. Георгий Горохов показал второй результат в прыжке с шестом, а Константин Лядусов — в толкании ядра. На третью ступень пьедестала поднялся Константин Шабанов в забеге на 60 метров с барьерами. Раиль Кутуев взял бронзовую медаль в прыжке в длину.

Дмитрий Чижиков показал третий результат в тройном прыжке. Также третье место у Ивана Ухова в прыжке в высоту, у Дмитрия Желябина — в прыжке с шестом и у Артема Подольского — в толкании ядра.