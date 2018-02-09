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Глава IBU Бессеберг: будем уважать решение CAS
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Глава IBU Бессеберг: будем уважать решение CAS 

RT на русском 9 февраля 2018
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 российских спортсменов в связи с недопуском к Олимпийским играм 2018 года. «Мы будем уважать решение CAS, однако, поскольку я не знаком с деталями дела и не вовлечён в этот процесс, мне сложно комментировать случившееся», — цитирует Бессеберга ТАСС.
По словам президента IBU, Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не предоставил организации объяснений причин отстранения ряда российских биатлонистов от олимпийского турнира.
«У нас нет никакой дополнительной информации, только имена спортсменов, которых не пригласили», — сказал Бессеберг.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко рассказал, почему CAS отклонил апелляции 47 спортсменов из России.
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