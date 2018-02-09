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Сенатор: решение CAS по российским спортсменам принято под давлением МОК
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Сенатор: решение CAS по российским спортсменам принято под давлением МОК 

РИА Новости 9 февраля 2018
Фото: РИА Новости
РЕШЕНИЕ CAS ПО РОССИЙСКИМ СПОРТСМЕНАМ ПРИНЯТО ПОД ДАВЛЕНИЕМ МОК, ГЛАВА КОМИТЕТА БАХ ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ — СЕНАТОР ДЖАБАРОВ
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