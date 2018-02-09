Колобков: считаем решение CAS несправедливым

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 российских спортсменов в связи с недопуском до Олимпийских игр 2018 года. «Конечно, спортсмены и все мы считаем решение несправедливым. Они не будут допущены к участию в Играх в Пхёнчхане без уважительной причины. В настоящее время они со своими адвокатами изучают различные варианты действий в рамках правового поля», — заявил Колобков.

Также он отметил, что на данный момент не опубликованы мотивировочные части решения CAS, выразив мнение, что суд принял аргументы Международного олимпийского комитета (МОК), признав, что комитет имеет «абсолютную свободу действий в принятии решений».