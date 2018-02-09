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Член МОК из США — о решении CAS: не приезжайте на Игры, если принимаете допинг
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Член МОК из США — о решении CAS: не приезжайте на Игры, если принимаете допинг 

Чемпионат.com 9 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Член Международного олимпийского комитета американка Анита Дефранц прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции 47 россиян на решение МОК о недопуске на зимние Игры в Пхёнчхане.
«МОК невероятно усердно работает над защитой чистых спортсменов. Наше дело вновь рассматривал CAS, и нас очень порадовало их решение. Спортсмены, выступающие на Играх, будут знать, что им противостоят чистые атлеты. МОК говорит: «Не приезжайте на Игры, если принимаете допинг. Мы можем не уличить вас на этих Играх, но всё равно поймаем вас. В течение 10 лет мы можем проверить ваши допинг-пробы. Ура чистым спортсменам», — цитирует Дефранц Олимпийский канал.
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