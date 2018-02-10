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Канадец поделился мнением об участии России в Играх под нейтральным флагом
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Канадец поделился мнением об участии России в Играх под нейтральным флагом 

Газета.Ru 10 февраля 2018
Фото: Reuters
Нападающий клуба КХЛ «Сочи» и сборной Канады по хоккею Эрик О'Делл рассказал о том, как относится к участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.
"Я знаю, что для россиян это непростое испытание, но надо продолжать идти вперед", — цитирует О'Делла газета «Известия».
5 декабря 2017 года МОК отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.
1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.
Ранее сообщалось, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) полностью отказала в апелляции россиян, которым Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
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