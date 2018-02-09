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Пушков — о решении CAS: это подводит черту под иллюзиями о независимости суда
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Пушков — о решении CAS: это подводит черту под иллюзиями о независимости суда 

Чемпионат.com 9 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
Глава комиссии по информполитике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции 47 россиян на решение Международного олимпийского комитета о недопуске на Игры в Пхёнчхане (Южная Корея).
«Решение CAS подводит черту под иллюзиями о независимости суда в системе МОК. Правильное решение — то, которое нужно МОК. Тоталитарная структура. После решения CAS западные спортсмены могут свободно пользоваться запрещёнными препаратами даже без медицинской справки. Бах укажет суду, как голосовать.
Сообщают: предельно «независимая» ВАДА создала ещё более «независимую» структуру для допинг-тестирования ITA. Такую же независимую, как СAS", — написал Пушков в своём «твиттере».
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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