Володин считает, что позиция МОК по россиянам подрывает доверие к итогам ОИ-2018

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам подрывает доверие к итогам Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. «Мы понимаем, что решение, которое принял МОК, подрывает доверие к итогам соревнований в рамках Олимпийских игр, когда самые сильные спортсмены не допущены. Главный вопрос в этом. Как будут чувствовать себя те, кто станет победителем, имея рядом более сильного, кого не допустили?», — заявил Володин на пленарном заседании. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских спортсменов на решение МОК о недопуске на ОИ-2018. Ранее в Кремле прокомментировали решение CAS отклонить иски российских спортсменов.