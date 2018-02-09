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Володин считает, что позиция МОК по россиянам подрывает доверие к итогам ОИ-2018
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Володин считает, что позиция МОК по россиянам подрывает доверие к итогам ОИ-2018 

RT на русском 9 февраля 2018
Фото: Комсомольская Правда
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам подрывает доверие к итогам Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. «Мы понимаем, что решение, которое принял МОК, подрывает доверие к итогам соревнований в рамках Олимпийских игр, когда самые сильные спортсмены не допущены. Главный вопрос в этом. Как будут чувствовать себя те, кто станет победителем, имея рядом более сильного, кого не допустили?», — заявил Володин на пленарном заседании.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских спортсменов на решение МОК о недопуске на ОИ-2018.
Ранее в Кремле прокомментировали решение CAS отклонить иски российских спортсменов.
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