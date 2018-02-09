Атлеты из России приняли участие в церемонии открытия ОИ

Делегация олимпийских атлетов из России в составе 80 человек приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает ТАСС

Спортсмены из России получили 55-й порядковый номер на параде сборных — между командами Австрии и Узбекистана. Выступают они на соревнованиях под олимпийским флагом.

Волонтер, назначенный оргкомитетом Игр, пронес флаг Международного олимпийского комитета.

Церемония открытия Олимпийских Игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане прошла 9 февраля. Парад олимпийцев начали греческие атлеты, а замкнут его северокорейские и южнокорейские спортсмены, которые пройдут под флагом, символизирующим единство стран. Завершатся Игры 25 февраля.