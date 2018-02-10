Команда Военно-космической академии выиграла чемпионат по легкой атлетике

В личных зачетах представители Военно-космической академии выиграли в следующих дисциплинах: бег на 400 метров, на 3000 метров и в «шведской эстафете» 800х400х200х100 метров.

Сборная Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского выиграла общекомандный зачет в чемпионате по легкой атлетике среди ВУЗов Минобороны России , который прошел на базе ЦСКА в Москве.

В личных зачетах представители Военно-космической академии выиграли в следующих дисциплинах: бег на 400 метров, на 3000 метров и в «шведской эстафете» 800х400х200х100 метров.

Помимо этого призовые места спортсмены академии заняли в беге на 800 метров, 1500 метров, 5000 метров и других дисциплинах.

Всего команда ВКА выиграла 9 медалей.