Ещё
Команда Военно-космической академии выиграла чемпионат по легкой атлетике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда Военно-космической академии выиграла чемпионат по легкой атлетике 

ТК «Звезда» 10 февраля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В личных зачетах представители Военно-космической академии выиграли в следующих дисциплинах: бег на 400 метров, на 3000 метров и в «шведской эстафете» 800х400х200х100 метров.
Сборная Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского выиграла общекомандный зачет в чемпионате по легкой атлетике среди ВУЗов Минобороны России, который прошел на базе ЦСКА в Москве.
В личных зачетах представители Военно-космической академии выиграли в следующих дисциплинах: бег на 400 метров, на 3000 метров и в «шведской эстафете» 800х400х200х100 метров.
Помимо этого призовые места спортсмены академии заняли в беге на 800 метров, 1500 метров, 5000 метров и других дисциплинах.
Всего команда ВКА выиграла 9 медалей.
ТК «Звезда»: последние новости
Финский игрок «Спартака» решил выступать за сборную России Бойкотирующим ЧМ-2018 англичанам нашлась замена Интерпол отказался объявлять Родченкова в международный розыск
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение