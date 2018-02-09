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Отклонены апелляции 47 российских спортсменов и тренеров в связи с недопуском на зимнюю Олимпиаду-2018
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Отклонены апелляции 47 российских спортсменов и тренеров в связи с недопуском на зимнюю Олимпиаду-2018 

ИА Синьхуа 9 февраля 2018
Пхенчхан, 9 февраля /Синьхуа/ — В южнокорейском городе Пхенчхан сегодня открылись зимние Олимпийские игры-2018. Сегодня же международный Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 российских спортсменов и тренеров, которые надеялись опротестовать недопуск на Олимпиаду.
"Арбитры считают, что процесс принятия решения о приглашении Международным олимпийским комитетом российских спортсменов в качестве «олимпийских спортсменов от России» для участия в играх не может считаться санкцией, а лишь подтверждением их определенного статуса", — указывается в официальном заявлении Спортивного арбитражного суда. —0—
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