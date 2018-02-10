Быков: современный спорт дискредитировал себя

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать сборную Россию и многих российских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2018 года, а также Спортивный арбитражный суд (CAS), который отклонил их апелляции о недопуске до соревнований. По мнению специалиста, мировой спорт дискредитировал себя.

"Я считаю, что дискредитировал себя не только CAS, но и МОК в целом. Вообще весь спорт дискредитирован сейчас. Одним спортсменам, которые раньше принимали допинг, разрешено участие. Другие вообще на препаратах медицинских. Я понимаю, что есть момент, бывает, когда это разрешено, но это входит в систему: у кого-то астма, у кого-то еще что-то. Сейчас вообще во что верить? Да, мы признали, что у нас были какие-то проблемы с допингом, но мы прекрасно понимаем, что задело это только нашу страну", — цитирует Быкова «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) полностью отказала в апелляции россиян, которым Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.