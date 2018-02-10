Тарпищев: на закрытии Игр-2018 наши атлеты выйдут с российским флагом

Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев выразил уверенность, что российские спортсмены смогут выйти на церемонию закрытия Олимпийских игр 2018 года с национальным флагом. По его мнению, делегация из России не нарушит правил, установленных Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Реально ли выйти на церемонию закрытия Игр с российским флагом? Несомненно, если мы нигде не будем давать повода по соответствию тем решениям, которые принял МОК, то, конечно, так и будет. Уверен, что так и будет. Считаю, что на закрытии мы вполне достойны иметь государственную символику и российский флаг", — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.

Ранее Тарпищев назвал антидопинговую систему России одной из самых эффективных в мире.