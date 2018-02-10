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Тарпищев: на закрытии Игр-2018 наши атлеты выйдут с российским флагом
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Тарпищев: на закрытии Игр-2018 наши атлеты выйдут с российским флагом 

Газета.Ru 10 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев выразил уверенность, что российские спортсмены смогут выйти на церемонию закрытия Олимпийских игр 2018 года с национальным флагом. По его мнению, делегация из России не нарушит правил, установленных Международным олимпийским комитетом (МОК).
"Реально ли выйти на церемонию закрытия Игр с российским флагом? Несомненно, если мы нигде не будем давать повода по соответствию тем решениям, которые принял МОК, то, конечно, так и будет. Уверен, что так и будет. Считаю, что на закрытии мы вполне достойны иметь государственную символику и российский флаг", — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».
5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.
Ранее Тарпищев назвал антидопинговую систему России одной из самых эффективных в мире.
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