Ещё
Минспорта считает решение CAS по 47 российским спортсменам несправедливым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минспорта считает решение CAS по 47 российским спортсменам несправедливым 

Rambler News Service 9 февраля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в допуске на Олимпийские игры 47 российским спортсменам и тренерам является несправедливым, заявил журналистам министр спорта России Павел Колобков.
«Конечно, спортсмены и все мы считаем решение несправедливым. Они не будут допущены к участию в Играх в Пхенчхане без уважительной причины. В настоящее время они со своими адвокатами изучают различные варианты действий в рамках правового поля», — сказал он  Ранее юрист Артем Пацев [заявил] (https://rns.online/sports-economy/YUrist-zayavil-ob-otsutstvii-shansov-osporit-reshenie-CAS-po-nedopusku-sportsmenov-na-Olimpiadu-2018-02-09/) RNS, что у российских спортсменов нет шансов оспорить это решение.
По словам Колобкова, CAS признал «абсолютную свободу действий Международного олимпийского комитета).
»Мотивировочные части еще не опубликованы, но понятно, что CAS просто принял аргументы МОК, признав тем самым, что они имеют абсолютную свободу действий в принятии решений — приглашать или не приглашать на Олимпийские игры», — отметил министр.
Он напомнил, что для российских спортсменов, не попавших на Олимпиаду, пройдут иные соревнования.
«Наша задача сейчас максимально оказать поддержку российским спортсменам. В ближайшее время в феврале, марте и апреле пройдут соревнования по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, а именно: бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, конькобежный спорт. Соревнования пройдут в нескольких городах России: столице Олимпийских зимних игр 2014 года Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге. Нам важно предоставить возможность спортсменам показать результаты четырехлетней подготовки и оказать финансовую поддержку потенциальным победителям и призерам Олимпийских зимних игр 2018 года. Участие примут сильнейшие спортсмены, осуществлявшие подготовку к Олимпийским зимним играм 2018 года. Всего порядка 920 спортсменов», — сказал министр.
Rambler News Service: последние новости
BMW зафиксировала рост спроса на автомобили после вручения наград призерам Олимпиады В британском парламенте предложили перенести ЧМ-2018 на 2019 год или в другую страну Великобритания рассматривает возможность бойкота ЧМ-2018
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение