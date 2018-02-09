Минспорта считает решение CAS по 47 российским спортсменам несправедливым

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в допуске на Олимпийские игры 47 российским спортсменам и тренерам является несправедливым, заявил журналистам министр спорта России Павел Колобков

«Конечно, спортсмены и все мы считаем решение несправедливым. Они не будут допущены к участию в Играх в Пхенчхане без уважительной причины. В настоящее время они со своими адвокатами изучают различные варианты действий в рамках правового поля», — сказал он Ранее юрист Артем Пацев [заявил] (https://rns.online/sports-economy/YUrist-zayavil-ob-otsutstvii-shansov-osporit-reshenie-CAS-po-nedopusku-sportsmenov-na-Olimpiadu-2018-02-09/) RNS, что у российских спортсменов нет шансов оспорить это решение.

По словам Колобкова, CAS признал «абсолютную свободу действий Международного олимпийского комитета).

»Мотивировочные части еще не опубликованы, но понятно, что CAS просто принял аргументы МОК, признав тем самым, что они имеют абсолютную свободу действий в принятии решений — приглашать или не приглашать на Олимпийские игры», — отметил министр.

Он напомнил, что для российских спортсменов, не попавших на Олимпиаду, пройдут иные соревнования.

«Наша задача сейчас максимально оказать поддержку российским спортсменам. В ближайшее время в феврале, марте и апреле пройдут соревнования по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, а именно: бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, конькобежный спорт. Соревнования пройдут в нескольких городах России: столице Олимпийских зимних игр 2014 года Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге. Нам важно предоставить возможность спортсменам показать результаты четырехлетней подготовки и оказать финансовую поддержку потенциальным победителям и призерам Олимпийских зимних игр 2018 года. Участие примут сильнейшие спортсмены, осуществлявшие подготовку к Олимпийским зимним играм 2018 года. Всего порядка 920 спортсменов», — сказал министр.