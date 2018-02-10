В Федерации фристайла РФ рассказали об антидопинговой работе

В Федерации фристайла России рассказали об антидопинговой работе

"Действительно, к фристайлу не было никаких вопросов. Ни один наш спортсменов не был уличен в применении допинга. Кстати, под допингом многие понимают какие-то стимулирущие препараты. Это не обязательно так. В запрещенный лист входит и много лекарственных средств, которые мы применяем в повседневной жизни. Фуросемид, например, который дают даже детям, или мельдоний", — сказал Курашов в беседе со специальным корреспондентом "Газеты.Ru" Дмитрием Окуневым. Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов рассказал, с чем связан тот факт, что ни один россиянин из данного вида спорта не был уличен в нарушении антидопинговых правил и не был отстранен от участия в Олимпийских играх 2018 года.

"У нас есть доктор в каждой команде и врач-координатор всех сборных. Регулярно проводим обучающие семинары со спортсменами и тренерами. Очень внимательно относимся к антидопинговой работе", — подчеркнул глава ФФР. Он отметил, что в федерации ведется тщательная антидопинговая работа.

Ранее Курашов рассказал о проблемах с организацией на Играх в Пхенчхане.