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В Федерации фристайла РФ рассказали об антидопинговой работе
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В Федерации фристайла России рассказали об антидопинговой работе 

Газета.Ru 10 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов рассказал, с чем связан тот факт, что ни один россиянин из данного вида спорта не был уличен в нарушении антидопинговых правил и не был отстранен от участия в Олимпийских играх 2018 года.
"Действительно, к фристайлу не было никаких вопросов. Ни один наш спортсменов не был уличен в применении допинга. Кстати, под допингом многие понимают какие-то стимулирущие препараты. Это не обязательно так. В запрещенный лист входит и много лекарственных средств, которые мы применяем в повседневной жизни. Фуросемид, например, который дают даже детям, или мельдоний", — сказал Курашов в беседе со специальным корреспондентом "Газеты.Ru" Дмитрием Окуневым.
Он отметил, что в федерации ведется тщательная антидопинговая работа.
"У нас есть доктор в каждой команде и врач-координатор всех сборных. Регулярно проводим обучающие семинары со спортсменами и тренерами. Очень внимательно относимся к антидопинговой работе", — подчеркнул глава ФФР.
Ранее Курашов рассказал о проблемах с организацией на Играх в Пхенчхане.
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