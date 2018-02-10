Сергей Чудинов: Очень понравилось, что иностранцы нас так тепло поддерживали

Руководитель тренерского штаба сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о впечатлениях от церемонии открытия XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

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«На трибунах было много российских флагов, — приводит «Р-Спорт» слова Чудинова. — И мне очень понравилось, что иностранцы нас так тепло поддерживали. Это воодушевляет и вселяет надежду.

Хорошо, что есть адекватные люди. Потому что невиноватых спортсменов наказывать и отстранять от участия в Играх нельзя. Все-таки главное в Олимпиаде — это дело мира и добра. И здравый смысл должен возобладать».

Напомним, российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в нейтральном статусе под олимпийским флагом в составе команды «Олимпийские спортсмены из России».

Кроме того, Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпиаду ведущих российских спортсменов.