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Сергей Чудинов: Очень понравилось, что иностранцы нас так тепло поддерживали
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Сергей Чудинов: Очень понравилось, что иностранцы нас так тепло поддерживали 

Советский спорт 10 февраля 2018
Фото: Советский спорт
Руководитель тренерского штаба сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о впечатлениях от церемонии открытия XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
«Эрнст может быть доволен». Почему эта церемония открытия Олимпиады так плоха
«На трибунах было много российских флагов, — приводит «Р-Спорт» слова Чудинова. — И мне очень понравилось, что иностранцы нас так тепло поддерживали. Это воодушевляет и вселяет надежду.
Хорошо, что есть адекватные люди. Потому что невиноватых спортсменов наказывать и отстранять от участия в Играх нельзя. Все-таки главное в Олимпиаде — это дело мира и добра. И здравый смысл должен возобладать».
Напомним, российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в нейтральном статусе под олимпийским флагом в составе команды «Олимпийские спортсмены из России».
Кроме того, Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпиаду ведущих российских спортсменов.
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