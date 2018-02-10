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Сборная Ямайки по бобслею готова прибегнуть к помощи Болта
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Сборная Ямайки по бобслею готова прибегнуть к помощи Болта 

Чемпионат.com 10 февраля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Вице-президент Федерации бобслея и скелетона Ямайки Лео Кэмпбелл на пресс-конференции перед стартом соревнований Олимпиады в Пхёнчхане ответил на вопрос о возможности привлечения восьмикратного олимпийского чемпиона по лёгкой атлетике Усэйна Болта к выступлениям за сборную Ямайки по бобслею.
«Мы бы были очень рады видеть Болта в бобслее, но сезон у нас очень длинный и напряжённый, поэтому вряд ли он сможет выступить более чем в двух стартах. Тем более сейчас он завершил карьеру и находится в достаточно расслабленном состоянии», — приводит слова Кэмпбелла олимпийский канал.
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