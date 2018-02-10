Видеообзор последнего матча «Атлетика» перед встречей со «Спартаком»

«Атлетик», соперник «Спартака» в 1/16 финала Лиги Европы, сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в матче 23-го тура испанской Примеры.

Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 0:0. Серия без побед хозяев в Примере достигла пяти встреч. «Атлетик» набрал 28 очков и занимает 13-е место в таблице чемпионата, «Лас-Пальмас» (18) располагается на 18-й позиции. «Атлетик» провёл последнюю игру перед поездкой в Москву, где баски сыграют со «Спартаком» (15 февраля) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Видеообзор матча «Атлетик» — «Лас-Пальмас» был опубликован на официальном канале Ла Лиги в Youtube.