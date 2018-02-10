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Видеообзор последнего матча «Атлетика» перед встречей со «Спартаком»
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Видеообзор последнего матча «Атлетика» перед встречей со «Спартаком» 

Чемпионат.com 10 февраля 2018
«Атлетик», соперник «Спартака» в 1/16 финала Лиги Европы, сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в матче 23-го тура испанской Примеры.
Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 0:0. Серия без побед хозяев в Примере достигла пяти встреч. «Атлетик» набрал 28 очков и занимает 13-е место в таблице чемпионата, «Лас-Пальмас» (18) располагается на 18-й позиции. «Атлетик» провёл последнюю игру перед поездкой в Москву, где баски сыграют со «Спартаком» (15 февраля) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Видеообзор матча «Атлетик» — «Лас-Пальмас» был опубликован на официальном канале Ла Лиги в Youtube.
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